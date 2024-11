Plötzlich 90: Anzug motiviert zu gesundem Leben

Ausprobieren! Noch am 9. November in Villach

„Wir haben ja viele Jahre gewonnen, aber richtig schön ist das Altwerden, wenn man gesund alt wird. Und für ein gesundes Leben, für Körper und Geist, haben wir hier auf der Lebensfreude-Messe so viele Tipps“, garantiert Elisabeth Scheucher, die Präsidentin des Vereines Gesundheitstage Kärnten, der noch am Samstag, 9. November, zur Messe ins Parkhotel Villach lädt – 8.30 bis 12.30 Uhr. Detailprogramm: www.gesundheitstage-kaernten.at