Makabrer Leichentransport spaltet die Gemüter

Der Tod ist ja bereits seit dem weltberühmten „Jedermann“ ein tiefverwurzeltes Thema in der Salzburger Gesellschaft. Trotzdem erhitzt die aktuelle Debatte um einen makabren Leichentransport am Ostermontag die Gemüter. Wie die „Krone“ berichtete, wurde der Leichnam eines Verstorbenen am 1. April beim gut besuchten Mittagstisch eines örtlichen Seniorenwohnheims vorbeigekarrt. Zum Entsetzen einer Augenzeugin.