Weizer Volleyballer wehren sich gegen den Abstieg

„Hartberg hat bisher Top-Leistungen gezeigt. Aber jetzt wird es schwierig“, weiß Uwe Stark nach dem 0:3 gegen Meister Tirol und dem 0:2-Rückstand in der Best-of-7-Finalserie. „Die abgebrühte Profitruppe von Tirol ist in jedem Spiel für eine Überraschung gut, kann mit ihrem Kader in jedem Spiel taktisch etwas umstellen. Aber vielleicht fällt TSV-Trainer Markus Hirczy ja etwas ein“