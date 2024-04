Tirol machte mit Hartberg kurzen Prozess

Deutliche Ansage von Meisterschaftsfavorit Hypo Tirol in Finale zwei in Hartberg: Nach 76 Minuten war die Messe gesungen, nur im ersten Satz ging‘s etwas knapper her (25:23), dann stellte Hypo sicher (25:17, 25:16) auf eine 2:0-Führung in der Endspielserie. Jetzt haben die Mannen von Stefan Chrtiansky eine breite Brust, können sich am Mittwoch in der Heimhalle schon die ersten Mätchbälle sichern.