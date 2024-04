Faserkonzern Lenzing sucht neuen Mit-Eigentümer

Zwei Milliarden Euro in neue Werke investiert

Sorgenkind ist vor allem Lenzing, an der B&C 52,3 Prozent besitzt. Die weltweite Textilnachfrage und damit der Absatz von Fasern sei schwach und erholt sich nur langsam. Lenzing hat daher seine Produktionsstandorte im Vorjahr massiv abwerten müssen und bei 2,5 Milliarden Euro Umsatz unterm Strich 563 Millionen Euro Nettoverlust geschrieben. Gleichzeitig haben die Oberösterreicher in den letzten Jahren zwei Milliarden Euro in neue Werke (Brasilien, Thailand) investiert. Im Stammwerk in Lenzing sowie in der zweiten heimischen Fabrik in Heiligenkreuz greift daher ein verschärftes Sparprogramm, konzernweit wurden über 800 Stellen abgebaut, und das dürfte nicht genug sein, so Aufsichtsratschef Cord Prinzhorn.