NS-Widerstandskämpferin Käthe Sasso gestorben

Gedenkstätte am Wiener Zentralfriedhof initiiert

Als eine der wenigen Widerstandskämpfer, die überlebt haben, ist Käthe Sasso Zeit ihres Lebens gegen das Vergessen und für die öffentliche Würdigung der im Nationalsozialismus hingerichteten Widerstandskämpfer eingetreten. Mit der Errichtung einer Gedenkstätte am Wiener Zentralfriedhof im Jahr 2013 an jener Stelle, an der die Hingerichteten verscharrt wurden, ist ihr dies schließlich gelungen.