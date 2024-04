Ein Ex-Teamspieler zu viel auf dem Rasen

„Das lassen wir uns von einem Spieler sicher nicht diktieren“, tobt Manager Georg Stierschneider. „Wir haben klar kommuniziert, dass wir in der zweiten April-Hälfte in die Gespräche gehen.“

„Schauen, dass wir in die Spur finden“

Betrifft auch Coach Flögel, wobei die durchwachsenen Ergebnisse im Frühjahr derzeit eher gegen den Ex-Austrianer sprechen. „Noch ist alles in Ordnung“, so Stierschneider. Rückendeckung hört sich anders an. „Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Spur finden. Im Fußball kann alles sehr schnell gehen.“ Das 1:1 war ein erster Schritt.