„Hätten es uns verdient, im Stadion zu spielen“

Erst vor zwei Jahren hatten St. Pöltens Fußballerinnen in der Liga gegen Sturm Graz den Zuschauerrekord geknackt, kamen 1700 Fans in die NV-Arena. Am Freitag mussten sich die „Wölfinnen“ im Meisterschafts-Hit mit den Steirerinnen einmal mehr mit dem trostlosen Sportzentrum als Austragungsort begnügen. Was Trainerin Liese Brancao gar nicht schmeckte.