Kremser Not mündete in verblüffende Tugend

Matthias Höllerer, eigentliche Nummer drei im Tor, durfte im Finish an der Handball-Party teilhaben. Nach Einwechslung bejubelte er in sechs Minuten drei Paraden, nachdem zuvor Lukas Domevscek einmal mehr überzeugt hatte. Bezeichnend für den Start ins HLA-Viertelfinale, mit dem Krems verblüffte wie begeisterte. Neun Eigenbauspieler liefen gegen Bregenz aufs Feld – auch Konsequenz der vielen Ausfälle (Eichberger, Simek, Feichtinger, Wiesbauer, Rudischer). „Die Abwehr war saustark, mit dem Tempo war Bregenz überfordert“, brachte Trainer Ibish Thaqi das 30:21 (15:9) auf den Punkt.

„Wir können es nur über die Deckung schaffen!“

„Es war echt schön!“ Und wichtig in der entscheidenden Phase. In der Ex-Teamspieler Daniel Dicker hinten und vorne als Stratege gefragt ist. „Wir können es nur über die Deckung schaffen!“ Die erste Übung ist vollauf gelungen, am Mittwoch folgt in Bregenz (17.15 Uhr, krone.tv live) der zweite Teil. Unüblich reist Krems einen Tag zuvor ins Ländle, was einen simplen Grund hat. Der Teambus ist mit Rapid-Fans zum Fußball-Cup-Finale unterwegs, daher muss in Gruppen nach Bregenz gefahren werden.

Reifeprüfung ruft

„Der zweite Schritt wird viel schwerer“, ahnt nicht nur Thaqi. Aber Krems konnte in Bregenz schon im (durchwachsenen) Grunddurchgang gewinnen (32:28). Wichtig für den Kopf. Der speziell beim starken Youngster Tilen Pausits nicht nur auf dem Feld rauchen wird. Tags danach ruft die schulische Reifeprüfung in Krems.