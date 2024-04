„Ich war immer der Esel, der mitgezogen hat“

Mit der Kick-off-Radausfahrt wird der Countdown für den Challenge Triathlon St. Pölten am Sonntag gestartet. Mit Ausnahme der Autobahn wird die originale Rennstrecke gefahren. Auf dieser ist beim Rennen am 26. Mai Michi Weiss der Topfavorit, der 2018 schon in der Landeshauptstadt gewann...