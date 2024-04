Unbekannter Trafik-Räuber in Wien weiter flüchtig

Die beiden Raubüberfälle spielten sich am 10. April zuerst in Floridsdorf und dann in Währing ab. Jedes Mal konnte der Unbekannte nach der Tat fliehen. „Aufgrund der derzeitigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich hinsichtlich beider Taten um dieselben Tatverdächtigen handelt“, erklärt die Polizei in einer Aussendung.