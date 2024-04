Vollbremsung wegen SUV: Mopedfahrerin verletzt

Der Lenker des weißen Pkw, laut Polizei vermutlich ein SUV mittlerer Größe, fuhr einfach weiter und beging so Fahrerflucht. „Die Mopedfahrerin begab sich selbstständig ins LKH-Villach. Am Moped entstand leichter Sachschaden“, so die Polizei, die nun nach Zeugen sucht. „Bestenfalls meldet sich der Pkw-Lenker selbst bei der VI Villach.“ Hinweise an die VI Villach an: 059133/264 444