Pkw krachte in Motorrad: Biker schwer verletzt

Auf der Drautalstraße im Ortsgebiet von Lienz hielt gegen 12.50 Uhr sowohl ein 63-jähriger Österreicher sein Motorrad, als auch ein 56-jähriger nachkommender Österreicher seinen Pkw vor der dortigen auf „rot“ geschalteten Ampelanlage an. „Nachdem die Ampelanlage auf ,Grün‘ geschaltet wurde, setzte der 56-Jährige seinen Wagen in Bewegung und fuhr auf das vor ihm noch nicht in Bewegung gesetzte Motorrad des 63-Jährigen auf“, heißt es seitens der Polizei.