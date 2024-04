Steiermark ist wieder Hitze-Pol von Österreich

Vergangenes Wochenende stellte Bruck an der Mur mit genau 30 Grad einen neuen Temperaturrekord auf – noch nie war es in Österreich so früh so heiß gewesen. Auch dieses Wochenende gab einen Vorgeschmack auf den Sommer. Bruck, Hartberg und Deutschlandsberg lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Platz des „Hotspots“.