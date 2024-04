Mehr Gäste: Tourismus setzt zu Luftsprüngen an

Doskozil lobt „Traumstart“

„Das ist ein Traumstart, den wir mit den vielen burgenländischen Top-Betrieben und Mitarbeitern für die Saison 2024 hingelegt haben“, freut sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er sieht in der höchst erfolgreichen Entwicklung nicht nur die Fördermaßnahmen bestätigt. Doskozil begeistert auch der Weg des Burgenlandes als „erstklassiges Reiseziel mit dem frühesten Frühling in Österreich“. Diese Position will er festigen.