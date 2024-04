Legende Dieter Kalt setzt auf die Rotjacken

„KAC hat mehr Topspieler!“

Und Dieter „Eis-Kalt“, wie er früher genannt wurde, hat einen Favoriten: „Salzburg spielt mit viel Herz und Leidenschaft. Klagenfurt hat den Kampf angenommen. Aber der KAC hat mehr individuelle Klasse. Er wird am Ende vorne sein, weil er mehr Topspieler hat, die im Alleingang ein Match entscheiden können.“ Wie man Meister wird, weiß der heute 49-Jährige ganz genau: Er holte als Spieler fünf Titel in der höchsten heimischen Spielklasse, zwei in der deutschen DEL und einen in Schweden mit Färjestad. 2012/13 war Dieter bei der Meisterschaft der Rotjacken als Co-Trainer dabei.