Verlassener Märchenwald steht vor Wiederbelebung

Ein einst beliebtes Ausflugsziel in Oberösterreich könnte reaktiviert werden: Im Rahmen eines Hotelprojekts im Schindlbachtal in Grünau sollen auch Rapunzel, Schneewittchen und Co. auferstehen. Derzeit ist das Betreten des einstigen Märchenwalds gefährlich – die „Krone“ schaute sich vor Ort um.