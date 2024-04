Die Clowns treffen sich am Kühlschrank Europas

Clowns am Kühlschrank Europas

Juliette Eröd, Lorenz Kabas, Monika Klengel und Rupert Lehofer hat es dabei in den Osten verschlagen: Sie haben ein Steam-Punk-Museum im rumänischen Cluj besucht und einen chaotischen Kunsthändler im tschechischen Ostrava getroffen, sind im polnischen Wroclaw für das Erbe des Avantgarde-Vorreiters Jerzy Grotowski entbrannt und standen im litauischen Kaunas vor in Beton gegossenen Sowjet-Ideologien.