Melancholische Lieder über eine mögliche Liebe

Zunahme der Unordnung

Teodora Ateljević füllt mit ihrem Klavierspiel (gedoppelt von Tatiana Maksimova hinter der Bühne), die Möglichkeitsräume auch mal mit einem ironischen „Reich mir die Hand mein Leben“, die (Zaun-)Gäste sind im halben Gesangsdutzend mal griechischer Tragödienchor, mal komödiantische Entlastung, der das Lachen im Halse stecken bleibt. Denn wenn sich selbst die Sprache allmählich in babylonisches Wirrwarr aufzulösen beginnt, verstehen alle, dass es in der Enge der Liebe wie in der Weite des Universums ist: Der endlosen Zunahme der Unordnung entkommen wir nicht.