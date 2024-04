Zwei Immo-Deals mit Demenzkranken schockieren

Der Sachverständige soll in mehreren Fällen Gefälligkeitsgutachten ausgestellt haben und wurde am Freitag, wie berichtet, in U-Haft genommen. Der Grund, so die Staatsanwaltschaft: Es bestehe Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr. Nach „Krone“-Informationen handelt es sich bei dem Mann um einen sehr bekannten und hoch angesehener Psychiater.