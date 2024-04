Dubioser Immo-Deal: Gutachter ist in U-Haft

Ähnlicher Fall am Traunsee

Der Fall erinnert an einen ähnlichen am Traunsee, bei dem einer demenzkranken Frau eine Pension am See um 750.000 Euro abgekauft wurden. Allerdings soll das Anwesen laut Gutachten rund 1,6 Millionen Euro wert sein. Auch hier waren die Anwältin, der Notar und der Gutachter beteiligte. Sie und drei weitere Personen wurden angeklagt, warten auf den Prozess.