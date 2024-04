Luegbrücke: Prüfen, wie lange sie noch durchhält!

Noch ist die 1,8 Kilometer lange Luegbrücke auf der Tiroler A13 Brennerautobahn für den Verkehr sicher. Dafür musste aber eine Art „Fangnetz“ unter den Schwachstellen montiert werden. Salz nagt an der Bausubstanz. Experten klären nun in einer Überprüfung, was auf der für die Route über den Brenner neuralgischen Brücke noch geht – und was nicht.