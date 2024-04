Sie wollen den Kunstbetrieb nachhaltiger machen

Neue Materialhalle in der Rösselmühle

Dieser unerwartete Erfolg spornte die Gründung des Vereins circulART an, der sich darum kümmern will, dass Materialien wie Ausstellungswände, Sockel oder sonstige Requisiten nicht weggeworfen, sondern gesammelt und wiederverwertet werden: „In anderen Ländern gibt es solche Angebote bereits länger, in Österreich hat sich da bis jetzt noch nicht viel getan“, sagt Claudia Gansberger. Als ersten Schritt hat man dafür nun eine Halle auf dem Gelände der Rösselmühle angemietet, in der die Materialien, die man gespendet bekommt, aussortiert, gelagert und für den günstigen Weiterverkauf beziehungsweise die Vermietung aufbereitet werden sollen.