Jedes 3. Kleinkind im Gazastreifen mangelernährt

Nach den Terrorangriffen der Hamas in Israel im vergangenen Oktober und dem Krieg in Gaza stehen die Menschen inmitten einer humanitären Katastrophe. Die Versorgungslage ist dramatisch. Es fehlt an sauberem Wasser und Nahrungsmitteln, medizinischen Produkten und Medikamenten. Fast jedes dritte Kleinkind im Norden des Gazastreifens ist akut mangelernährt.