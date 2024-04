Papst will Gänswein zum Nuntius ernennen

„Mangel an Menschlichkeit“

Im Anfang April erschienenen Buch in Interview-Form „El Sucesor“ (Der Nachfolger), in dem der Papst vom spanischen Journalisten Javier Martínez-Brocal interviewt wurde, hatte Franziskus Gänswein einen „Mangel an Menschlichkeit“ vorgeworfen und ihn beschuldigt, den deutschen Papst „benutzt“ und Unwahrheiten verbreitet zu haben.