Papst schmeißt Gänswein aus dem Vatikan

Gänswein in neue Wohnung eingezogen

Zuletzt war Gänswein aus dem Kloster „Mater ecclesiae“ ausgezogen, in dem er zuvor mit dem emeritierten Papst gelebt hatte. „Wenn ich heute Abend nach Rom zurückfliege, werde ich zum ersten Mal in meiner neuen Wohnung übernachten“, hatte Gänswein der dpa im März gesagt. „In Absprache mit Papst Franziskus habe ich diese bereits vor einigen Jahren erhalten, aber durch Corona ist zunächst nichts passiert. Nach und nach wurde sie dann hergerichtet. Nun kann ich einziehen. Es sind noch ein paar Sachen im Kloster, die hole ich dann noch. Aber es sind nur noch wenige Kleinigkeiten.“