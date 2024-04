Klagenfurt: Schon wieder neuer Hallenbad-Standort?

Viele Hallenbadprojekte landeten in den letzten 20 Jahren in der Versenkung, weil noch kein Standort von allen Seiten akzeptiert worden ist. Auch der Südring wackelt bedenklich, weil das Bäderprojekt mit geplanter Tiefgarage in einem ehemaligen Sumpfgebiet liegt. Ganz geheim wird deshalb schon seit vielen Wochen an einem neuen Standort gearbeitet – und dieses Projekt klingt erfolgversprechender.