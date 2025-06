STC Team Salzburg „brennt“ auf das Halbfinale

Die Kärntner Gäste haben mit Jurij Rodionov und Sebastian Ofner zwei bekannte Filzkugeljäger im Kader. Letztgenannter wird im Volksgarten aber nicht zu sehen sein, ist schon in Wimbledon. Von dort wieder heimgekehrt ist Lukas Neumayer. Der Radstädter schied beim Rasenklassiker in der ersten Quali-Runde aus und ist bereit für das Halbfinale mit dem STC: „Ich habe ein hartes Match vor mir, aber ich freue mich“, spricht der 23-Jährige sein Duell im Einzel mit Österreichs Nummer vier Rodionov an.