Ein Stadtfest zwischen Stau, Regen und Feierlust

So sehr es rund um das Zentrum staute, so angenehm war die nahezu abgasfreie Stadtfestfläche um die Staatsbrücke. Pünktlich um 16 Uhr startete das offizielle Programm am Platzl. Bürgergarde und Prangerstutzenschützen begleiteten die Stadtregierung beim Eröffnen des Drei-Tagesfestes.