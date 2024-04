Nach Unfall: Alkolenker schlief seinen Rausch aus

Es waren kuriose Szenen, die sich am Mittwoch gegen 4 Uhr früh in St. Pölten abspielten. Polizeibeamte entdeckten einen stark beschädigten Klein-Lkw in einer Parkbucht im Bereich des Völklplatzes im Stadtgebiet. Die gesamte rechte Seite des Fahrzeugs sowie das rechte Vorderrad waren stark beschädigt. Außerdem wurde das Unfallauto mit einem Wagenheber angehoben, der Radmutternschlüssel war noch angesteckt.