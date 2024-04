Kriegsmaterial für Ukraine im Wert von 127 Mio. €

Der nun genehmigte Verkauf werde „das grundlegende militärische Gleichgewicht in der Region nicht verändern“, erklärte die Behörde für internationale Sicherheitskooperation (DSCA) am Dienstag (Ortszeit). Kiew müsse aber seine Fähigkeiten zur Verteidigung gegen russische Raketenangriffe ausbauen, so die DSCA weiter.