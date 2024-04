„Back to Black“: Aufstieg und Fall einer Soul-Diva

Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem fesselndem Charisma eroberte Amy Winehouse jede Bühne der Welt. Sam Taylor Johnsons Biopic „Back To Black“ taucht in die glanzvolle, doch turbulente Welt der Soul-Ikone ein. Marisa Abela verkörpert Amy und enthüllt eindrucksvoll, welch hohen Preis sie für ihren Aufstieg in den Pop-Olymp zahlen musste ...