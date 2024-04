Bridget Jones kehrt zum 4. Mal auf Leinwand zurück

Bridget Jones kehrt auf die Leinwand zurück. Neun Jahre nach der letzten Fortsetzung „Bridget Jones‘ Baby“ (2016) soll im Februar 2025 „Bridget Jones: Mad About The Boy“ mit Renée Zellweger (54) in ihrer beliebten Hitrolle in die Kinos kommen. Dies gab die Produktionsfirma Working Title Films jetzt auf Instagram bekannt.