Ofner: „Weiß nicht, ob ich da einmal hinkomme“

„Die Leistung war okay. Aber er ist in den meisten Belangen eine Klasse über mir“, sagte Ofner. „Er ist ein gestandener Top-10-Spieler, da fehlt mir etwas. Ich weiß nicht, ob ich da einmal hinkomme oder nicht.“ Derzeit müsse er vor allem „auf meinem Niveau in die Spur“ finden. „Das hat mit der ersten Runde eh gut geklappt. Ich bin viel besser in der Spur als ein, zwei Monate davor. Deswegen glaube ich, dass die nächsten Turnier gut ausschauen werden“, erklärte der 27-Jährige, der nächste Woche wieder auf Sand in Barcelona aufschlägt und dann Madrid und Rom im Visier hat.