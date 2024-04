Sebastian Ofner gegen Alexander Zverev heute LIVE

Gelingt der erste Sieg?

Der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete, 26-jährige Zverev ist die Nummer fünf der Welt. Ofner gewann in drei Aufeinandertreffen noch keinen Satz, erlitt die Niederlagen auf drei verschiedenen Belegen in Wimbledon (2017), Paris (2022) und vergangenes Jahr in der ersten Wien-Runde. Gelingt ihm vielleicht der erste Sieg?