Gegen Waldherr braucht es sogar Bruder-Hilfe

Ein Dreher auf dem Schotter des Rundkurses Eitweg hat Waldherr wohl den zweiten Platz in Folge gekostet. „Wenn man auf dem Level fährt, kann das passieren“, erklärt Luca, „ich hab dann am zweiten Tag das Hirn eingeschaltet. Manfred Stohl hat mir geraten, lieber die Punkte für Platz drei heimzufahren.“ Erst so konnte Julian Wagner am Krumbacher vorbeiziehen. Und hielt damit seinem Bruder Simon den Rücken frei.