„Gib Gas!“: Mann ließ Ehefrau für sich anschaffen

Die Liebesbeziehung war für einen 35-Jährigen eher eine willkommene Einnahmequelle. Denn statt selbst einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, ließ er seine junge Ehefrau lieber für sich „arbeiten“. In diesem Fall anschaffen. Nun musste sich der Ungar wegen Prostitutionshandels, Zuhälterei, fortgesetzter Gewalt und Nötigung am Gericht in St. Pölten verantworten.