Eintauchen in die großartige Welt der Miniaturen

Egal ob fingernagelgroße Schnitzereien, Mini-Origami oder winzige Tiere – im Miniatur-Museum im Kulturhaus Sinnron in Dölsach gibt es nur die kleinste Form. Margarethe Oberdorfer, Obfrau der Inform-Akademie, sammelte in 50 Jahren alles, was klein ist. Nun stellt sie dies aus: „Die Stücke stammen aus der ganzen Welt.“ So ist eine Dose etwa aus Hongkong.