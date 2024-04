Bub (5) zündelte: Brand auf Bauernhof

Bange Momente erlebte am Montagabend eine Familie auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen in Bierbaum am Auersbach (Bezirk Südoststeiermark). Nachdem die Mutter (31) mit ihrem fünfjährigen Sohn von einem Spaziergang nach Hause gekommen war und den Familienhund fütterte, ging der Bub inzwischen unbemerkt in ein Nebengebäude, das sein Großvater als Werkstatt und Lager nutzt.