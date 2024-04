Warum 13 für die SPÖ eine echte Unglückszahl ist

Aberglaube sollte ja in der Politik eher keinen Platz haben. Aber dass just der Kandidat Nummer 13 der SPÖ im Endspurt zur vorgezogenen Gemeinderatswahl am 5. Mai ein Haxl stellt, ist schon ein besonderes Omen. Der ehemalige rote Ortsparteivorsitzende und nunmehrige Gemeinderat in spe Wolfgang Gratzer muss sich am kommenden Donnerstag, dem 11. April, am Bezirksgericht in Mödling einem Betrugsprozess stellen.