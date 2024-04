Brite (27) joggte 16.000 Kilometer durch Afrika

19 Millionen Schritte in 16 Ländern – das ist Russ Cooks beeindruckende Bilanz nach einem fast einjährigen Lauf den afrikanischen Kontinent durchquerend. Am Sonntag kam der „ganz normale Kerl“ am in Tunesien gelegenen nördlichsten Punkt Afrikas an. Seine Botschaft: „Verwirklicht eure Träume!“