Landesverwaltungsgericht gibt Naturschützern recht

Verfassungsgericht am Zug

In anderen Worten: Nach Meinung des oö. Landesverwaltungsgericht hätte erst gebohrt werden dürfen, wenn die Beschwerdeverfahren abgehandelt wären. Dass der Bohrbeginn nicht aufgeschoben worden war, habe also gegen österreichisches Verfassungsrecht verstoßen. Daher muss sich nun der Verfassungsgerichtshof in Wien mit der Sache befassen.