Leicht verdauliche Kost soll Methan-Ausstoß senken

So dünn wie nur möglich

„Man geht auch in puncto Dünne an die technische Untergrenze“, so Braunshofer, der von kleinen Optimierungsschritten spricht. Die ersten neuen Scheibenpackungen sind bereits im Umlauf. Der Praxistest dauert ein Jahr, um zu beurteilen, wie die neue Verpackung auf Wetter und ähnliches reagiert.