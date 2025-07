LH Stelzer verpasst der ÖVP jetzt ein Facelifting

ÖVP-Chef Stelzer bestätigt in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten am Dienstag in Linz, dass die Erarbeitung neuer Leitlinien und des Grundsatzprogramms die Basis für das Wahlprogramm 2027 ist. „Da geht es dann natürlich um konkrete Antworten, mit denen wir in die Wahlauseinandersetzung gehen“, sagt Stelzer.