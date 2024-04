Was die steirische „Hütte des Jahres“ ausmacht

Die Freude über die Auszeichnung im Gault&Millau-Hüttenguide ist groß. „Es sind so viele gute Hütten dabei. Deswegen ist es wirklich eine Ehre für uns“, sagt Hutegger. Wer sich selbst davon überzeugen will, kann etwa zehn Kilometer am Themenweg „Wilde Wasser“ entlangwandern, oder mit dem Auto zur Waldhäuslalm fahren. Die Sommersaison beginnt am 8. Mai.