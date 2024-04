ÖHB-Frauen verlieren auch letztes Euro-Cup-Spiel

Im vierten Spiel unter Neoteamchefin Monique Tijsterman bewiesen Katarina Pandza und Co. nach schlechtem Start in die jeweiligen Hälften Kampfgeist, mussten sich nach den beiden Niederlagen gegen EM-Titelverteidiger Norwegen und die Schweiz aber zum vierten Mal geschlagen geben. Nach frühem 2:7- und 3:9-Rückstand (10.) kam Österreich mit Fortdauer besser in Form und war gegen Ende der ersten Hälfte beim Stand von 13:15 (26.) zumindest wieder im Spiel.