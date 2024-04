Für Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät

Tragisch verunglückt ist Samstagnachmittag ein 26-jähriger Motorradlenker aus Saalfelden. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der B305 unterwegs. Von Schneizlreuth kommend in Richtung Ramsau kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Er überschlug sich mit seinem Motorrad in der angrenzenden Wiese.