Salzburgs Touristiker ziehen durchwachsene Bilanz

Doch dann kam der große Einschnitt. Der Winter verabschiedete sich viel zu früh - es regnete bis in hohe Lagen in Strömen. „Die Saison war zweigeteilt - zwei Monate Winter und zwei Monate Vorfrühling“, so Salzburgs oberster Seilbahner Erich Egger. Die Präpariermannschaften mussten dafür sorgen, dass Pisten nicht wegschwimmen.