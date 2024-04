Bereits seit jeher ist das Burgenland für seine Störche, die alle Jahre wieder zur Brutzeit ihre Nester beziehen und so den Frühling einläuten, bekannt. Unser heutiges Leserfoto des Tages zeigt ein Storchenpaar in Jennersdorf im Südburgenland, das es sich in seinem Nest gemütlich gemacht hat. Verdanken dürfen wir diese tolle Aufnahme Leserreporter Michael S.