Leitkultur wird zum Leid für die ÖVP

Sprich, die Debatte um die Leitkultur war ein Rohrkrepierer, bevor sie richtig in die Gänge kam. Wie die „Krone“ erfuhr, soll auch ÖVP-Kanzler Karl Nehammer „ziemlich angefressen gewesen sein, weil es nicht sein Stil ist“, so ein Insider. Die Freigabe-Linien seien im Kanzleramt nicht eingehalten worden. „Am Ende wird es am Social-Media-Team hängen bleiben, weil keiner Verantwortung übernehmen will“, so ein Insider.